Diyarbakır PKK Terör Örgütüne Ait 11 Sığınakta Silah, Muhimmat ve Patlayıcı Ele Geçirildi

Diyarbakır PKK Terör Örgütüne Ait 11 Sığınakta Silah, Muhimmat ve Patlayıcı Ele Geçirildi

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Kürdistan İşçi Partisi, Diyarbakır, P.K.K., Terör, PKK
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