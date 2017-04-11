Diyarbakır Patlamasından İlk Görüntüler

Diyarbakır'dan son dakika haberi! Ajanslardan gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde Emek Caddesi yakınında saat 10.45'te şiddetli patlama oldu. Diyarbakır'daki patlamanın İl Emniyet Müdürlüğü'nün ek binasındaki atölyede panzer tamiri sırasında yaşandığı bildirildi. İlk bilgilere göre patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Öte yandan polisler gaz sızıntısı riskine karşı anons yaparak binalarda sigara içilmemesi yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor. İşte patlamanın olduğu alandan ilk görüntüler.



Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde Emek Caddesi yakınında saat 10.45'te şiddetli patlama oldu. Diyarbakır'daki patlamanın İl Emniyet Müdürlüğü'nün ek binasındaki atölyede panzer tamiri sırasında yaşandığı bildirildi. Patlamanın etkisiyle binada çökme meydana geldi, AFAD ekipleri bölgeye gönderildi.. İlk bilgilere göre 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Patlama sesi kentin pek çok bölgesinden duyuldu.



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