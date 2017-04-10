Diyarbakır Önce, Pazarcılık Yapan Eski Karısına Sonra Kafasına Sıktı

Önce, pazarcılık yapan eski karısına sonra kafasına sıktı



DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'nde pazarcılık yapan eski karısı Nurdan E.'ye tabanca ile ateş açan Necati Oylum, daha sonra kafasına sıktı. Necati Oylum olay yerinde hayatını kaybederken, Nurdan E., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi 251'ini Sokak'ta yarın kurulacak kadın pazarı öncesinde hazırlık yapan 5 çocuk annesi Nurdan E. (46), bir yıl önce boşandığı kocası Necati Oylum'un (45) silahlı saldırısına uğradı. Akşam saat 20.40 sıralarında meydana gelen olayda Necati Oylum, eski karısı Nurdan E.'ye yarın kuracağı seyyar satıcı tezgahı üzerindeyken tabanca ile ateş açtı. Nurdan E., kanlar içerisinde yere yığılırken, Necati Oylum, daha sonra kendi kafasına sıktı. Necati Oylum, olay yerinde hayatını kaybederken, Nurdan E., ise ağır yaralı olarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis olay yeri inceleme ekipleri, uzun süre olay yerinde delil tespiti yaparken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.



Necati Oylum ile Nurdan E.'nin geçtiğimiz yıl boşandıkları öğrenilirken, Necati Oylum'un boşandıktan sonra bir kadınla resmi nikahlı olarak evlendiği belirtildi. Nurdan E. ve Necati Oylum'un beraberliklerinden 5 çocukları olduğu, bu çocukların da Nurdan E.'de kaldığı kaydedildi. Nurdan E.'nin de çocuklarına bakmak, geçimlerini sağlamak için pazarcılık yaptığı kaydedildi.