Diyarbakır Müftülük, Hurafedir Diyor Ama Dinleyen Yok

Diyarbakır'da, Merkez Sur ilçesindeki tarih İç kale'de bulunan Hz. Süleyman Cami ve 27 Şehit Sahabe türbelerine el sürülmesi ve boş deliklere taş konularak dilek dilenmesi için Müftülüğün, "Çaput bağlama, taş koymak gibi aslı olmayan inanışlar hurafedir" demesine rağmen yüz yıllardır bu geleneğin değişmediği ve insanlar halen aynı yöntemlerle dilek dilediği görüldü. Türbeleri ziyaret eden bazı ziyaretçiler, Müftülüğün açıklaması dorultusunda yapılanları yanlış bulurken, bazılarırır ise hem ellerini türbe duvarlarına sürdüğü ve boş deliklere küçük taşlar yerleştirerek, dilek diledikleri görüldü.



Sur İlçesinde Aralık 2015 yılında yaşanan hendek-barikat operasyonları nedeniyle ilan edilen sokğa çıkma yasağı kapsamında bulunan ve yaklaşık bir yıl kapalı kalan iç kale'deki Hz.Süleyman Cami ve 27 Sahabenin türbeleri iç kalenin açılması ile yeniden ziyaretçi akınına uğramaya başladı. Yeni düzenlenmiş haliyle özellikle Perşembe ve Cuma günü kent sakinlerinin akınına uğrayan Cami ve türbeler, yüz yıllırdır dilek dileyenlerin yaşattığı geleneğe de ev sahipliği yaptı. "Çocuklarına iş", "Kızlarına iyi bir kısmet", "Hastalıkların iyileşmesi", "Üniversite sınavında başarı" gibi bir çok dilek dilemek türbeye gelen bazı ziyaretçiler, türbe duvarlarına el sürüp daha sonra yüzlerine sürerek, yada duvarlardaki boş deliklere küçük taşlar yerleştirerek dilek diliyor. Gelenekselleşen dilek dilemeye göre, deliklere yerleştirilen taşlar düştüğünde dilekler yerine gelmiyor. Çocuğu olmadığı için türbeleri ziyaret edip dilek dileyenlerden çocukları olanlara ise, erkek çocuklarına genelde "Süleyman" adını verdikleri öğrenildi.



Bazı ziyaretçiler ise, yüz yıllardır süren bu geleneğin doğru olmadığını sadece Allahtan dilek dileneceğini ve yapılanların doğru olmadığına inanıyor. Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşleyen ise, bu tür inanışların islam dininde yer almadığını, çaput bağlama, taş koymak gibi aslı olmayan inanışların hurafe olduğunu söyledi. İşleyen, "Dinimizde yeri olamayan bu davranışlara girenler günaha girmiş olur" dedi.



TÜRBENİN TARİHİ



Diyarbakır Sur ilçesindeki tarihi iç kale'de bulunan Hz. Süleyman Camii ve 27 Şehit Sahabe Türbesi, 1155-1169 yılları arasında Nisanoğlu Ebul Kasım tarafından yaptırılmış. Saraykapı'da yer alan Hz. Süleyman Camii'nin en önemli özelliği 7'nci yüz yılda Hz.Ömer Peygamber döneminde Diyarbakır'ın fethinin buradan başlamasıdır. Cami bitişiğinde Halid Bin Velid'in oğlu Süleyman ile Diyarbakır'ın İslam Ordusu tarafından alınışı sırasında şehit düşen diğer sahabelerin yattığı meşhed bulunmaktadır. Diyarbakır'ın fethi sırasında şehit olan Halid Bin Velid'in oğlu Süleyman'nın da aralarında bulunduğu 27 sahabe bu bölgede, 13 sahabe ise surlara yakın farklı yerlerde şehit olmuştur.