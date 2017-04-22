Diyarbakır Lice'nin Güneyindeki Operasyon Tamamlandı

Lice'nin güneyindeki operasyon tamamlandı



Patlayıcıların imha edilme anı



Diyarbakır Lice ilçesinin güneyinde Çarşamba günü başlatılan 'Bayrak-48 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç'Operasyonu tamamlandı.



Operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda şüpheli olarak belirlenen 55 ev ve eklentisinde Lice Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden adli arama faaliyeti yapıldı. 1 kişi yakalanarak Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince gözaltına alınırken,2 kişi 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca tebligat yapılarak serbest bırakıldı.



PKK'lı teröristlere ait 2 sığınak ve 1 barınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirildi.



1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet M-16 Piyade Tüfeğine ait şarjör, 325 adet muhtelif fişek, 270 adet M-16 P.Tf., 55 adet PKM Bixi Makineli Tüfek, 1 adet silah üstü dürbün, 18 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeğine ait dipçik, 25 adet Cobra tipi el telsizi, 3 adet güneş paneli, 25 adet bıçak, 4 adet sırt çantası, 15 takım terörist leşker kıyafeti, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile narko terörizm kapsamında 50 kg toz esrar maddesi ele geçirildi.



Araziye tuzaklanmış vaziyette 11 adet mayın el yapımı patlayıcı düzeneği ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan; 20 adet tüp, 340 kg amonyum nitrat, 14'lü pil bloğu, 50 m kablo ve 95 adet pil tespit edilmesinin ardından Patlayıcı İmha Timi tarafından yerinde imha edildi.