Diyarbakır Kulp'ta 2 PKK'lı Ölü Ele Geçirildi

DİYARBAKIR'ın Kulp İlçesi'nde PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada Kulp İlçesi'nde 20 Nisan'da başlatılan 'Bayrak-49 Şehit J.Asb.Çvş. Mustafa Gökçeli' operasyonunun devam ettiği belirtildi. Bugün PKK'le teröristlerle çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirildiği belirtilen açıklamada, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği ve sığınakların imha edildiği kaydedildi. Açıklamada ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili şöyle denildi:



"1 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet RPG-7 Roketatar, 2 adet antitank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 3 adet el bombası, 4 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 120 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 1 adet YAESU marka el telsizi, 4 adet sırt çantası, 1 adet ilk yardım çantası, 1 adet M-16 piyade tüfeğine ait tutamak, 200 kilogram yiyecek malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, BTÖ mensuplarına ait 12 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda şüpheli olarak belirlenen 23 ev ve eklentisinde Kulp Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden adli arama faaliyeti icra edilmiş, 2 terörist işbirlikçisi yakalanarak Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince gözaltına alınmış, BTÖ mensuplarınca araziye tuzaklanmış vaziyette 4 adet mayın/EYP düzeneği ile EYP yapımında kullanılan; 3 adet tüp, 30 kg amonyum nitrat, 6 adet pil bloğu ve 25 m kablo tespit edilmeyi müteakip Patlayıcı İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir." - Diyarbakır