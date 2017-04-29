Diyarbakır'ın İlçelerinde Bulunan Patlayıcılar İmha Edildi

DİYARBAKIR'ın Silvan ve Hazro ile Hani ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda biri 300 diğeri 200 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 el yapımı patlayıcı tespit edilerek güvenli bir şekilde imha edildi. Aynı operasyonlarda örgütün kış üstlenmesinde kullanmak için toprağa gömülü durumda çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Silvan ve Hazro ile Hani ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması maksadıyla, sorumluluk bölgesinde alınan tedbirlere ve operasyonel faaliyetlere devam edilmektedir. Bu bağlamda; Silvan ve Hazro İlçeleri kırsal alanında 26 Nisan 2017 günü icrasına başlanılan Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel-32 Operasyonu kapsamında operasyon birliklerce icra edilen temas araması sonucunda; toprağa gömülü vaziyette 3 adet jelikan bidon içerisinde 48 adet pil, 2 metre kablo ve 360 kilogram muhtelif yiyecek (55 kg küp şeker, 50 kg pirinç, 200 kg un, 10 kg tuz, 10 kg makarna, 20 kg bulgur, 3 kg mercimek, 1.5 kg çay, 3 kg zeytin, 4 kutu çikolata, 11 paket kuru maya, 168 adet üçgen peynir, 50 adet piknik reçel) maddesi ele geçirilmiş, Silvan İlçesi Dağarcık Mezrası mülki sınırları içerisinde araziye tuzaklanmış vaziyette 6 adet 12'lik tüp içerisinde yaklaşık 300 kilogram amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği bulunmuştur. Hani-Lice karayolu üzerinde 28 Nisan 2017 tarihinde icra edilen mayın/EYP araması esnasında, Hani İlçesi Kırım köyü Aka Mezrası yol ayrımı bölgesinde karayolu üzerinde bulunan menfezde, 4 adet 25 kilogramlık bidon içerisinde 200 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş, tespit edilen el yapımı patlayıcı düzenekleri patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.



- Diyarbakır