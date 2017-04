Diyarbakır'ın Bereketli Ovaları Suyla Buluşacak

AHMET KAPLAN - GAP'ta Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olma özelliği taşıyacak Silvan Barajı'nın yapımı, terör örgütü PKK'nın saldırılarına rağmen devam ediyor.



Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve DSİ Genel Müdürü Murat Acu, beraberlerinde DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ergün Üzücek, DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan ve DSİ 10. Bölge Müdürü Murat Dağdeviren ile Silvan Projesi'nin kilit tesisi olan Silvan Barajı şantiyesinde incelemede bulundu.



Vali Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Silvan Projesi'nin GAP'ın en önemli ayaklarından biri olduğunu belirtti.



Silvan Projesi'nin, tamamlandığında 305 bin kişiye istihdam sağlayacağını, 2 milyon 351 bin dekar alanın sulanacağını belirten Aksoy, şöyle konuştu:



"Bölgenin ekonomik anlamda gelişmesine, refahın yükselmesine çok önemli katkılar sunacak. Ürün çeşitlenmesi ve dekar başına alınan ürün miktarında da artış olacak. Bu barajı hükümetimiz önemsiyor ve bir an önce tamamlanması için devletin bütün imkanlarını seferber ediyor. Bu amaçla bugün DSİ Genel Müdürü Murat Acu ve beraberindeki çalışma arkadaşlarıyla alanda incelemede bulunuyoruz. Barajın bir an önce tamamlanması konusunda alınması gereken ek tedbirler varsa bunları görmek ve ilgili makamlara aktarmak üzere buradayız."



"Güvenlik tedbirleri alındı"



Terör örgütü PKK'nın barajın yapımını önlemek için silahlı saldırılar gerçekleştirdiğine dikkati çeken Aksoy, güvenlik güçlerinin bunu önlemek için önemli operasyonlar düzenlediğini söyledi.



Silvan Projesi'nin bölgenin kalkınmasına büyük katkı sunacağına işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:



"Terör örgütü, bölge halkının refah seviyesinin yükselmesini istemiyor. Bir de geçiş güzergahları üzerinde olabileceğini değerlendirdikleri bir alanın yapılmaması adına her türlü gayretin içerisinde bulunuyorlar. Terörle ilişkili burada güvenlik tedbirleri alındı. 24 saat esasına göre burada tedbirlerimiz alınmış durumda. Şu anda da şantiyede herhangi bir sorun olmadan arkadaşlarımız güvenli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor."



Aksoy, maliyeti 6,5 milyar lira olan Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 1,1 milyar lira katkı sağlayacağını aktardı.



"İş hızımızda önemli artış sağlandı"



DSİ Genel Müdürü Acu ise barajdan alınacak suyun Babakaya ve Silvan tünelleri aracılığıyla 97,6 kilometre uzunluğundaki cazibe ana kanalına aktarılacağını belirterek, bu sayede 2 milyon 351 bin 230 dekar alanın sulanacağını söyledi.



Projenin 305 bin kişiye iş imkanı sağlanacağını anımsatan Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, yapım çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirdi.



Barajın 2019 yılı sonu itibarıyla bitirilmesi için gereken gayretin gösterileceğini belirten Acu, şöyle devam etti:



"Silvan Projesi kapsamında yer alan Pamukçay, Ambar, Başlar ve Kuruçay barajlarının inşaatları tamamlandı, barajlara ait sulama inşaatlarının ise devam ediyor. Diyarbakır'ın bereketli ovaları çok yakın zamanda suyla buluşacak ve yaşanacak dönüşüm bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Güvenlik güçlerimizin aldığı ilave önlemler sayesinde iş hızımızda önemli artış sağlandı. 175,5 metre yüksekliği ve 8,5 milyon metreküp dolgu hacmi ile kendi sınıfında Avrupa'nın en büyük barajı olan Silvan Barajı'mızda en geç 2019'un ilk yarısında su tutmayı hedeflemekteyiz."