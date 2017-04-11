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Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde Şiddetli Bir Patlama Sesi Duyuldu-4 (Olay Yeri)
Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde Şiddetli Bir Patlama Sesi Duyuldu-4 (Olay Yeri)
11 Nisan 2017 Salı 11:37
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[9485627] DHA
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