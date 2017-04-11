Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde Şiddetli Bir Patlama Sesi Duyuldu-3 (Patlama Anı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde Şiddetli Bir Patlama Sesi Duyuldu-3 (Patlama Anı

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Diyarbakır, Patlama
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