Diyarbakır Ilk Kez Sincar ve Karaçok Dağlarında Pkk- Ypg'ye Hava Harekatı Yankı Uyandırdı

Diyarbakır İlk kez Sincar ve Karaçok dağlarında PKK- YPG'ye hava harekatı yankı uyandırdı



ABD'Lİ ASKERLER KARAÇOK DAĞI'NDA İNCELEME YAPTI



Türk Hava Kuvvetleri'nin, Irak- Suriye sınır geçiş hattında bulunan Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan Derik ilçesi yakınlarındaki Karaçok Dağı'ndaki PKK-YPG hedeflerini vurmasının yankıları devam ediyor.



Bombardımanın ardından ABD'li askerler ile YPG'li sorumlular, Karaçok Dağı'nda vurulan yerleri inceledi. Amerikalı bir komutanın öncülüğünde yapılan inceleme sırasında YPG sözcüsü Redur Halil ile diğer YPG'li üst düzey yöneticiler de hazır bulundu.