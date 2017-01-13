Diyarbakır İl Kros Şampiyonası

Diyarbakır'da düzenlenen İl Kros Şampiyonası sona erdi.



Diyarbakır'da 2016-2017 okul sporları faaliyet programında yer alan Diyarbakır Kros Şampiyonası, Seyrantepe Kros Pistinde yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleşti.



Şampiyonaya katılan Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu Yıldız Erkek Takımı, tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.



Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları, yaptığı konuşmada, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.



İlçe adına böyle kazanım ve başarıları beklediklerini ifade eden Pehlivanoğulları, başarı elde eden öğrencileri tebrik etti.



Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu beden eğitim öğretmeni Yusuf Saklı ise, okul sporları organizasyonlarının ilçe öğrencileri için büyük kazanım olduğunu belirtti.



Bu faaliyetlerde öğrencilerin kendi yeteneklerini fark ettiklerini ve birçok gelişimsel kazanım elde ettiklerini dile getiren Saklı, ülkeye profesyonel sporcu kazandırma yolunda büyük fırsat olduğunu kaydetti.



Bu tür organizasyonlara hazırlık ve katılım aşamalarında verilecek desteğin Kulp ilçesini spor alanında marka haline getireceğini aktaran Saklı, şimdiye kadar verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.