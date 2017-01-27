Diyarbakır İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2017 yılı 1. olağan toplantısına başkanlık etti.



Valilik toplantı salonunda Vali Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2017 yılı 1. olağan toplantısına, Vali Yardımcısı Tuğba Koşal ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.



Yerel inisiyatifin etkin olarak harekete geçirilerek katılımcı bir anlayışla il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu geliştirici işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla toplanan kurulda, gündem maddeleri konuşularak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.