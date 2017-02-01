Diyarbakır Hdp'li Taşçıer: Demokratik Bir Ortamda Referandum Yapılması Gerekiyor

Hdp'li Taşçıer: Demokratik bir ortamda referandum yapılması gerekiyor



HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, referandumda HDP'nin seçmenlerinin sindirildiğini ifade ederek, referandumun demokratik bir ortamda yapılması gerektiğini söyledi.



Bugün Diyarbakır Adliyesi'nde HDP Partisi Sözcüsü Ayhan Bilgen'in duruşmasını takip etmesinin ardından adliye çıkışında gazetecilere konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Bilgen'in tutuklanmasının hukuki olmadığı söyledi. Bilgen'in daha mahkemeye çıkarılmadan bazı medya organlarında tutuklandığına dair haberlerin yer almasına tepki gösteren Taşçıer, "Tutuklanan parti sözcümüz Ayhan Bilgen, daha önce yine aynı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanma talebi üzerine onu adliyeye getirdik. Ama işin ilginç tarafı daha hakimliğe çıkıp, sorgulanması başlanmadan, kimlik tespiti bile yapılmamışken bir kısım medya tarafından tutuklandığı haberi geçti. Bu kararı medya mı veriyor? Yoksa hakimlik mi veriyor? Bunun sorgulanması gerekiyor. Zaten bu tür kararlar hukuki kararlar değildir" dedi.



"SEÇMENLERİMİZİN SİNDİRİLİP, 'EVET'E KAYDIRILMASI BİR KARARI VAR"



Referandum sürecinde HDP'ye yönelik bir sindirme politikasının olduğunu savunan Taşçıer, şöyle konuştu:



"Referandumda HDP 'Hayır' dediği için, partimizi sindirip, bu konuda alanlarda 'Hayır'ı örgütleme konusunda sıkıntı yaratmaya çalışıyorlar. Bu kararlar siyasi kararlardır. Bu siyasi kararları hükümet gözden geçirmelidir. Yani bir 'Evet' yada 'Hayır' için Türkiye'nin geleceğini etkileyecek kararların verilmemesi gerekiyor. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmenimiz var. Seçmenlerimizin sindirilip, 'Evet'e kaydırılması bir kararı var. Referanduma kadar bu baskıların devam edeceğini anlıyoruz. Demokratik bir ortamda referandum yapılması gerekiyor. Demokratik ortamda yapılması için de HDP'nin demokratik bir platformda buna 'Hayır' deme hakkının olduğunu ve hükümetin de tavrını düzeltmesi gerektiğini düşünüyoruz."