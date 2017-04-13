Diyarbakır Havalimanı'ndan, Üç Ayda 461 Bin Yolcu Hizmet Aldı

Diyarbakır Havalimanı, yılın ilk üç ayında 461 bin 170 yolcuyu ağırladı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017 Mart ayında Diyarbakır Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 156 bin 17 olarak gerçekleşirken, dış hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 352 artışla 3 bin 885 oldu.



Toplamda ise ağırlanan yolcu sayısı 159 bin 902'ye yükseldi.



2017 yılı Mart ayında Diyarbakır Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 28, dış hatlar uçak trafiği 42 olmak üzere bin 70'e ulaştı.



Aynı dönemde yük (kargo, posta ve bagaj) fiği ise yüzde 3 artışla bin 27 ton olarak gerçekleşti.



Böylece Diyarbakır Havalimanı'ndan yılın ilk 3 ayında 461 bin 170 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 3 bin 128'e, yük trafiği ise bir önceki yılın ilk 3 ayına göre yüzde 1 artışla 3 bin 310 tona ulaştı.