Diyarbakır Havalimanı'nda Bakım Çalışması Başlıyor

Diyarbakır Havalimanı pistinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle uçuş trafiği belirli saatlerde kapatılacak.



Askeri ve sivil uçakların ortak kullandığı Diyarbakır Havalimanı'nın ana pistinde bakım-onarım çalışması yapılacak. Diyarbakır Havalimanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 1 Mayıs'tan 30 Mayıs 2017'ye kadar 11.00-14.00 saatleri arasında hava trafiğine kapatılacak.



Bakım-onarım çalışmaları süresince olası aksaklıklara meydan verilmemesi için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tüm önlemler alındı. Havayolu şirketlerine gönderilen yazıda da uçuş programlarının buna göre planlanması ve yolcuların çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin titizlikle alınması istendi. - İSTANBUL