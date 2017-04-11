Diyarbakır Havalimanı Mayıs Ayında Öğle Saatlerinde Kapatılacak

ASKERİ ve sivil uçakların ortak kullandığı Diyarbakır Havalimanı'nın ana pisti üzerinde bakım-onarım çalışması yapılacağı için 1 Mayıs 2017 ile 30 Mayıs 2017 tarihleri arasında her gün öğlen saat 11.00 ile 14.00 arasında hava trafiğine kapatılacağı açıklandı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:



"Diyarbakır Havalimanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle, 1 Mayıs'tan 30 Mayıs 2017'ye kadar, 11.00-14.00 saatleri arasında hava trafiğine kapatılacak.Bakım-onarım çalışmaları süresince olası aksaklıklara meydan verilmemesi için DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tüm önlemler alındı. Havayolu şirketlerine gönderilen yazıda da uçuş programlarının buna göre planlanması ve yolcuların çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin titizlikle alınması istendi."- İstanbul