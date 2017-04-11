Diyarbakır Havalimanı Bakıma Alınıyor
Diyarbakır Havalimanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 1-30 Mayıs tarihleri arasından 11.00-14.00 saatlerinde hava trafiğine kapatılacak.
Diyarbakır Havalimanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 1-30 Mayıs tarihleri arasından 11.00-14.00 saatlerinde hava trafiğine kapatılacak.
Kaynak: Dunya.com
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