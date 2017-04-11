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Diyarbakır Havalimanı Bakıma Alınıyor
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Diyarbakır Havalimanı Bakıma Alınıyor

Diyarbakır Havalimanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 1-30 Mayıs tarihleri arasından 11.00-14.00 saatlerinde hava trafiğine kapatılacak.

Diyarbakır Havalimanı Bakıma Alınıyor

Diyarbakır Havalimanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 1-30 Mayıs tarihleri arasından 11.00-14.00 saatlerinde hava trafiğine kapatılacak.

Kaynak: Dunya.com

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Diyarbakır Havalimanı, 30 Mayıs