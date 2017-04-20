Diyarbakır Gençlik Hizmetlerine Ziyaret

Diyarbakır Kamu Şehitleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'i ziyaret etti.



Dernek Başkanı Ahmet Büyükburç ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Burhan Gül de yer aldı. Dernek Başkanı Ahmet Büyükburç, sporun kalkınmasında ve bölgede gelişmesinde Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün büyük katkısı olduğunu belirtti. Büyükburç, son yıllarda tesisleşmede büyük bir atılımı gerçekleştiğini vurguladı. Büyükburç, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün çalışmalarını çok yakında takip ediyoruz. Yapılan yeni tesisleri ve gençlerin spora kazandırılması gibi faaliyetleri görüyoruz. Yani bölgenin gelişimi için bir çalışma var. Bu nedenle bizde çok mutluyuz" dedi.



Konuşmaların ardından Diyarbakır Kamu Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Büyükburç, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. - DİYARBAKIR