Diyarbakır Engelli Gencin Bina Girişine Rampa Yapılması Hayali Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da, doğuştan bedensel engelli olan ve oturduğu binaya yardımsız çıkamayan Emre Uluışık'ın oturduğu binanın girişine engelli rampası yapılması hayali Yenşehir Beleadiyesi tarafından gerçekleştirildi. Bina girişine yapılan engelli rampası ile 23 yaşındaki Uluışık artık kimseden yardım almadan eve çıkıp inebiliyor. Emre Uluışık, "Daha önce dışarı çıkarken, kapıcı veya yakınlarım yardım ediyordu. Şimdi tek başıma rahatlıkla çıkıp inebiliyorum. Çok teşekkür ederim, önümdeki bir engel daha kalktı artık çalışabilirim de, bana bir iş imkanı verilirse çalışmak istiyorum"diye konuştu. Merkez Yenişehir İlçesi Aliemiri sokakta 7 katlı bir binanın 5'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Emre Uluışık, binadan inip, çıkarken zorlanınca Yenişehir Belediyesine başvurarak bina girişinde kendisi için engelli rampası yapılmasını istedi. Belediye ve bina sakinlerinden daha öncede bu yönde talepte bulunan Uluışık, İçişleri bakanlığı tarafından kayyum atanan Belediye'ye bir kez daha başvurarak şansını denedi. Yardım almadan binadan inip çıkamadığını söyleyen Uluışık'ın başvurusunu dikkate alan yetkililer, apartmana giderek inceleme yaptı ve incelemenin ardından bedensel engelli Uluışık için engelli rampası yaptırıldı. Yenişehir Belediyesine teşekkür eden Emre Uluışık, "Bundan 4-5 yıl önce başvurmuştum belediyemize, belediyemizden kimse gelip bakmadılar. Sonra yeni belediye başkanımız atanınca belki başvurumu inceleyip gereğini yaparlar diye bir kez daha başvurdum. Sonra başvuruyu yaptım bir hafta içerisinde Yenişehir belediyemiz benim için engelli rampası yaptılar. Benimle ilgilendiler. Ben çıkamıyordum, yardım gerekiyordu. Burası 4 basamaklı hiç bir engelli çıkamaz. Daha önce dışarı çıkarken, kapıcı veya yakınlarım yardım ediyordu. Şimdi tek başıma rahatlıkla çıkıp inebiliyorum. Çok teşekkür ederim önümdeki engel kalktı artık çalışabilirimde, bana bir iş imkanı verilirse çalışmak istiyorum"dedi.