Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün Bağlar İlçesinde Bulunan Ek Yerleşkesine Dün Teröristlerce Yapılan...

IHAAW121242-ASA/12-04-2017



- Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün Bağlar ilçesinde bulunan ek yerleşkesine dün teröristlerce yapılan bombalı saldırıda, RDX, TNT, Amonyum Nitrat ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcı kullanıldığı belirlendi. Saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda, 177 şüpheli gözaltına alındı. 12.04.2017 12: 12: 42 TSI

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