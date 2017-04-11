Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ek Binasında Patlama

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, içerisinde Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme Şubelerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasında şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamada yaralananlar, bölgeye gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, emniyet binası kullanılamaz hale geldi.



Olay, saat 10.40 sıralarında, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, içerisinde Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme Şubelerinin bulunduğu emniyet yerleşkesindeki atölyede panzer tamiri yapıldığı sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada yaralananlar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Patlamada, emniyet binası kullanılamaz hale gelirken, yerleşke çevresindeki çok sayıda binada da hasar oluştu. Ağır hasar gören emniyet binasında göçük altında kalanların olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR