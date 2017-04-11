Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'ndaki patlama anı kamerada



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, içerisinde Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme Şubelerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasında şiddetli bir patlama yaşandı. İlk bilgilere göre, 15'in üzerinde kişinin yaralandığı patlamada, emniyet binası kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 10.40 sıralarında, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, içerisinde Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme Şubelerinin bulunduğu emniyet yerleşkesindeki atölyede panzer tamiri yapıldığı sırada şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada, 15'in üzerinde kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Patlamada, emniyet binası kullanılamaz hale gelirken, yerleşke çevresindeki çok sayıda binada da hasar oluştu. Ağır hasar gören emniyet binasında göçük altında kalanların olduğu belirtildi.

(MP-Y)