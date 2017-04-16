Diyarbakır Demirtaş Cezaevinde Olunca Eşi Ilk Kez Tek Başına Oy Kullandı
Hdp Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, eşi Edirne cezaevinde bulunduğu için ilk kez tek başına referendum için Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde oyunu kullandı.
Hdp Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, eşi Edirne cezaevinde bulunduğu için ilk kez tek başına referendum için Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde oyunu kullandı. Oyunu kallanan Başak Demirtaş çıkışta, "Bu referandum un sonrucu umuyorum ki; halkımıza, barışa, demokrasiye özgürlüğe giden yolda hayırlı olur"dedi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, ilk defa yanında eşi olmadan sandıkta ol kullandı. Merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar İlkokulu'na yakınları ile gelen Başak Demirtaş, bir süre vatandaşlar ile birlekte sıraya girerek sıranın kendisine gelmesini bekledi. Daha sonra oyunu kullanan Başak Demirtaş, sandık başında yaptığı kısa konuşmada, "Bu referandum un sonrucu umuyorum ki; halkımıza, barışa, demokrasiye özgürlüğe giden yolda hayırlı olur"dedi.
Başak Demirtaş, okuldan ayrılırken gazetecilerin bu sene ilk kez eşi Selahattin Demirtaş'tan ayrı oy kullandığını hatırlatması üzerine ise "Mücadele her türlü devam ediyor" diye cevap verdi. Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Demirtaş, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar Başak Demirtaş'ı "Başkanımıza özgürlük" diye bağırıp, alkış çalarak uğurladı.