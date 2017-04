Diyarbakır Dedaş, 4 Bin Çiftçinin Bankadaki 70 Milyon Lirasına Bloke Koydu Iddiası

Dedaş, 4 bin çiftçinin bankadaki 70 milyon lirasına bloke koydu iddiası



DİYARBAKIR merkez Yenişehir İlçesi Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, devletin Diyarbakır çiftçisine tarımsal destekleme primi olarak 167 milyon lira prim ödediğini ancak Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ)'ın bankadaki bu paranın 70 milyon lirasına elektrik borcu gerekçesiyle haksız yere bloke koyduğunu söyledi. DEDAŞ'ın bu haksız uygulaması nedeniyle 4 bin çiftçinin mağdur edildiğini ileri süren İskenderoğlu, "Bölgemizde yetişen pamuk, buğday, mısır, arpa ve yem bitkisi dahil, devletin destekleme primi verdiği bütün çiftçilerin hesabına bolke koydu. Bu uygulama bölgedeki tarımı bitirme aşamasına getirmiştir" dedi.



Diyarbakır merkez ve bağlı 14 ilçe genelinde, arpa, buğday, mısır, pamuk ve yem bitkisi gibi bitkileri eken çiftçilere devletin tarımsal destekleme primi adı altında para ödediğini belirten Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, bu kapsamda bu yıl kent genelindeki 4 bin çiftçiye 178 milyon lira para ödediğini söyledi. 4 bin çiftçiden bazıları elektrik enerjisiyle, bazılarının ise sulama birliklerinden, elektrik enerjisine oranla daha düşük maliyetle aldığı suyla tarlasını suladığını belirterek, "Ancak, kendi imkanlarıyla nehir, suni ve tabii göletlerden motomopm sistemiyle de tarlasını sulayan çiftçiler var. DEDAŞ'ın bütün çiftçileri aynı kefeye koyarak, çiftçi kayıt sisteminde 'sulu tarla' göründüğü için sulamayı da elektrik enerjisiyle yaptığını kabul ederek, devletin çiftçiye verdiği bankadaki paralarına bloke koydu"dedi.



"BORCU OLAN OLMAYAN ÇİFTÇİNİN HESABINA DA BLOKE KONMUŞ"



Sadece Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde 167 bin dönüm araziden 90 bin dönümünün sulu olduğunu hatırlatan İskenderoğlu, "Yenişehir'de, ilçe sınırlarında yaklaşık 167 bin dönüm araziden 90 bini sulu, 77 bini ise kuru mahsul olarak çiftçilik yapılıyor. DEDAŞ, çiftçilerin üzerinde büyük bir sıkıntı ve kambur oluşturmaya başladı. Pamuk, mısır ve buğdayda ilaçlama sezonu açıldı. Çiftçinin gelen destek primlerine haksız yere bloke konulmuş durumda. Biz de bu blokeyi kabul etmiyoruz. Diyarbakır İdare Mahkemesi vasıtasıyla, Danıştay'da; elektrik borcu olanlara destekleme primi ödenmemesine yönelik kararın yürütmesinin durdurulması, bu blokelerin kaldırılıp çiftçinin bir an önce alması gereken destek primlerini alması için dava açtım. Yenişehir İlçe sınırlarında Devegeçidi Barajı Sulama Birliği vasıtasıyla, pamukta ve mısırda dönüm başına 29 lira, buğdayda ise 13.50 lira ile bir sezon boyunca suyumuzu karşılıyoruz. Bölgede ne elektrikle, ne de enerjiyle bir işimizin olması söz konusu değildir. Pamukta enerji ile sulama yaparsanız, dönümüne yaklaşık 89 lira ödemek zorundasınız. Sulama Birliği'nden 29 liraya su alıyorduk, neden 3 katı fazla para verip enerji kullanayım ki? Borcu olan olmayan bütün çiftçilerin de hesabına Dicle Elektrik tarafından bloke konuldu. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) 'sulu yazılmış' deniliyor, 'belge getirin' deniliyor. Sulama Birliği'nden resmi belge getiriyorum ve saat tespitine gelecekler, 20 gün oldu. 20 gündür hesapta bloke var ve kalkmıyor" dedi. Devletin destekleme primi olarak çiftçiye 178 milyon lira para ödediğini anlatan İskenderoğlu, DEDAŞ'ın bu paradan 70 milyon liraya bloke koyduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"DEDAŞ, BÖLGEDEKİ TARIMI BİTİRME AŞAMASINA GETİRDİ"



"DEDAŞ, 4 bin çiftçinin hesabına bloke koymuş. Devlet Diyarbakır'daki 4 bin çiftçiye 178 milyon lira ödedi. Bu paralar çiftçilerin bankalardaki hesaplarına aktarıldı. DEDAŞ, geldi bunun 70 milyon lirası üzerinde bloke koydu. ÇKS'de sulu tarla yazdığı için, her tarlayı sulu olarak kabul ediyor ve sulamanın da elektrik enerjisiyle yapıldığını kabul edip, her çiftçiye tarlası oranında borç çıkarmış. Bazı çiftçiler elektrik enerjisiyle tarlasını suluyor, doğrudur ama bunlar borçlarını ödemiş. Yani borcu yok. Kaldı ki elektrik enerjisiyle tarlasını sulamayan çiftçiler daha çok. Sulama birliklerinden daha ucuza su alıyor, yani elektriksiz. Bazı çiftçilerimiz de suni, tabi gölet ve nehirlerden motopomp sistemiyle tarlasını suluyor yani elektrik kullanmadan. İşte DEDAŞ, bu çiftçilerimizin tarlaları sulu olduğu için hepsini, borucunu ödeyen ödemeyen 4 bin çiftçiye kafasına göre borç çıkarmış ve devletin ödediği, çiftçilerin banka hesaplarındaki destekleme primlerine bloke koymuş. DEDAŞ'ın bize yaptığı zulümdür. Daha önce dilekçe ile kuruma başvurduk. 20 gün oldu kimse cevap vermiyor. Oraya gidiyoruz kimse bizimle konuşmuyor, muhatap bulamıyoruz. Ekili tarlaların ilaçlama zamanı geldi ama çiftçinin parası yok. Bankada parası var ama kullanamıyor. Bu yüzden Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi üzerinden Danıştay'a yürütmeyi durdurmak için başvuruda bulunduk."



"KURU FASULYEYİ İTHAL ETMEYE BAŞLADIK, SIRADA BUĞDAY VE PAMUK VAR"



Türkiye'de birçok enerji firması olduğunu anlatan İskenderoğlu, DEDAŞ'ın, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman'daki çiftçileri zora sokmak için hesaplarına bloke koyduğunu ileri sürerek,"Türkiye'nin diğer bölgelerinde de enerji dağıtım firmaları var. Hiç biri böyle bir uygulamayı yapmadı. Onlar çiftçiye yardımcı olacak işler yapıyor. Ama DEDAŞ Bakanlar Kurulu kararıyla çiftçinin bankadaki hesaplarına bloke koyuyor. Bakanlar Kurulu kararında, 'borcu olan çiftçiler" için uygulabileceği belirtiliyor ama, DEDAŞ, borcu olan olmayan, elektrikle sulayan, sulamyaan her çiftçinin hesabına bloke koymuş. DEDAŞ'ın uygulaması, bölgede tarımı bitirme aşamasına getirmiştir. Kuru fasulyeyi ithal etmeye başladık. DEDAŞ'ın bu uygulaması devam ederse, yakında bölgede tarım bitecek, buğday, arpa ve pamuk ile diğer ürünleri de ithal etmeye başlarız" diye konuştu.