Diyarbakır'dan Tunceli'ye Afad Dağcılık Ekibi Gönderildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden havalandıktan sonra sinyali kesilen helikopterin düştüğü tahmin edilen bölgeye Diyarbakır Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD) tarafından 11 kişilik dağcılık ekibi gönderildi.



Diyarbakır AFAD Müdürü Şükrü Kikizade olayı duyduktan hemen sonra dağcılık ekibinden oluşan 11 kişinin 2 ayrı araçla yola çıktığı söyledi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Diyarbakır'dan giden ekibin bölgeye intikal ettikten sonra arama çalışmaları başlatacağı bildirildi. - DİYARBAKIR