Diyarbakır'dan Haleplilere Yardım

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde toplanan bir tır insani yardım Haleplilere gönderildi.



İlçedeki 21 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Bismil İslami Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından başlatılan "Halep Çığlığına Ses Ver" yardım kampanyası çerçevesinde, Merkez Camisi'nde toplanan un, battaniye, gıda malzemesi ve giyim eşyası Haleplilere ulaştırılmak üzere tıra yüklendi.



Burada sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan İlim Yayma Cemiyeti Bismil Şube Başkanı Mehmet Şerif Araz, başlattıkları yardım kampanyasına ilçe halkının büyük destek verdiğini söyledi.



Zalimlerin karşısında mazlumların yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini ve mağdur Halep halkına yardım ellerini uzattıklarını ifade eden Araz, "Bu kardeşlerimize dua ettiğimiz gibi fiili olarak bu insanlık dramına sessiz kalmayacağız ve Müslüman Halepli kardeşlerimize yardımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Gün birlik, kardeşlik, kenetleme ve ümmet olma zamanıdır." dedi.



Okunan duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tır yola çıktı.