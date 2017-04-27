Diyarbakır'dan 100 Öğrenci Çanakkale'ye Gönderildi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 100 öğrenciyi Çanakkale'ye gönderdi.



Kanun hükmünde kararname (KHK) gereği yapılan görevlendirmenin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın vatandaşları hak ettikleri belediye hizmeti ile buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda Atilla'nın talimatıyla rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı ile de faaliyetler yürütülüyor.



Hazırlanan, "Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında, TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 100 öğrenci, düzenlenen Çanakkale gezisi öncesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.



Atilla, makamında ağırladığı öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi.



Buradaki açıklamasında, gençlerin mutluluğu için çalıştıklarını belirten Atilla, öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu aktardı.



Belediye olarak öğrencilere katkı sunacak projeleri önemsediklerini dile getiren Atilla, "Öğrenciler Çanakkale'de şanlı tarihimizin yazıldığı yerleri görecek. Bu, öğrencilerimizin geçmişini öğrenme adına faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.



Atilla, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olunmasının önemini vurguladı.



Ziyaretin ardından öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı.



Proje kapsamında uçakla İstanbul'a giden 100 öğrenci, 4 gün sürecek gezide, Kocaeli'de Darıca Hayvanat Bahçesi, Bilim Merkezi, Kağıt Müzesi, Gayret Gemi Müzesi'ni ziyaret edecek.



Daha sonra Çanakkale'ye geçecek öğrenciler, şehitliği ve tarihi mekanları ziyaret etme imkanı bulacak.