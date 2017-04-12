Diyarbakır'daki terör saldırısını PKK üstlendi



DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün, Bağlar ilçesindeki ek binasına dün tünel kazılarak yapılan bombalı saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.

Merkez Bağlar ilçesi Emek ve Hatboyu caddelerinin arasında bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasına dün yapılan ve 1'i polis, 2'si sivil memur, 3 kişinin şehit olduğu hain saldırıyı, terör örgütü PKK üstlendi. Terör örgütü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, saldırının yer altından yerleşkedeki binanın altına 2 ton 540 kilogram patlayıcı yerleştirilerek yapıldığını ileri sürdü.

Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırının ardından yapılan çalışmalarda 30 metre tünel kazıldığının tespit edildiği ve saldırıda RDX, TNT, Amonyum Nitrat ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcı kullanıldığının belirlendiği kaydedilmişti. Açıklamada, saldırının ardından başlatılan soruşturmada, 5'i olayla doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen, 177 şüphelinin gözaltına alındığına dikkat çekilmişti.