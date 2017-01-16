Diyarbakır'daki Terör Saldırısında Şehit Sayısı 3'e Yükseldi

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis memuru şehit oldu.



Edinilen bilgiye göre Sur ilçesindeki Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan hafriyat ve molozların döküldüğü alanda bekleyen çevik kuvvet polislerinin aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis memuru şehit olurken, ağır yaralanan 3 polis memurunun tedavi altına alındığı, hafif yaralıların ise taburcu edildiği bildirildi. - DİYARBAKIR