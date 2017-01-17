Van Valisi İbrahim Taşyapan, Diyarbakır'daki terör saldırısını lanetledi.
Yazılı bir açıklama yayınlayan Vali Taşyapan, "Diyarbakır'da polislerimizi hedef alan alçak terör saldırısını lanetliyor, kahraman şehit polislerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize şifa, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin" dedi. - VAN
Diyarbakır'daki Terör Saldırısına Lanet
Van Valisi İbrahim Taşyapan, Diyarbakır’daki terör saldırısını lanetledi.
Van Valisi İbrahim Taşyapan, Diyarbakır'daki terör saldırısını lanetledi.
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