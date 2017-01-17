Diyarbakır'daki Terör Saldırısına Lanet

Van Valisi İbrahim Taşyapan, Diyarbakır'daki terör saldırısını lanetledi.



Yazılı bir açıklama yayınlayan Vali Taşyapan, "Diyarbakır'da polislerimizi hedef alan alçak terör saldırısını lanetliyor, kahraman şehit polislerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize şifa, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin" dedi. - VAN