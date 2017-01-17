Diyarbakır'daki Terör Saldırısı - Tahribatın Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 4 polis memurunun şehit düştüğü, 2 polisin yaralandığı bombalı saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.



Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat döküm alanında dün görevli çevik kuvvet polis ekibini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Tanoğlu Köyü Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle 2 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu görüldü.



Saldırıda kullanılan patlayıcının tuzaklandığı mezarlıkta da bazı mezarlar tahrip oldu, ağaçlar devrildi.



Mezarlığa gelen bazı vatandaşlar, yakınlarının zarar gören mezarlarını temizledi.



Saldırının ardından teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.



Bu arada yaralı polis memurlarının tedavisi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor.