Diyarbakır'daki Terör Saldırısı

Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen Cengiz Tekin'in babası Musa Tekin ile telefonda görüşerek, başsağlığı dileklerini iletti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Akar ve bazı partililerle, önceki gün PKK'lı teröristlerce Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alana yönelik yaptığı bombalı saldırıda şehit düşen sivil personel Yunus Elaltunterin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Bağlar ilçesindeki taziye evinde şehidin ailesine başsağlığı dileklerini ileten Eker, burada yaptığı açıklamada, şehit Elaltunterin'i tanıdığını ifade ederek, Allah'ın bu milleti terör örgütünün saldırılarından koruması temennisinde bulundu.



"Pazar günü yapılacak referandum için, insanları korkutmak için bunu yaptılar, ama Allah'ın izniyle millet onlara gerekli cevabı verecek." diyen Eker, şöyle konuştu:



"Şehitlerimiz için içimiz yanıyor. Onlara karşı sesimizi yükseltip mücadelemizi sürdüreceğiz ki başka Yunuslar şehit olmasın. Başka kardeşlerimiz şehit olmasın. Bunlar imkanı buldukları takdirde, bize ölümden başka bir şey vermiyorlar. Hemşehrilerimize ölüm ve yıkımdan başka bir şey verdikleri yok. Allah tüm milleti onların şerrinden korusun."



Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın aynı yerden beslendiğini anlatan Eker, şunları söyledi:



"Hayatları aynı, aynı yerlerden güç alıyorlar. Aynı istihbarat örgütleri, aynı uluslararası güçler onlara bomba ve silah temin ediyor. Allah şehitlerimizin şefaatinden bizi mahrum etmesin, şehitlerimize bizleri layık kılsın. Allah bu terör örgütüne, PKK'ya ve onun gibi diğer örgütlere bu hain ve canice ve alçakça saldırılara, tuzaklara, bombalamalara fırsat vermesin."



Başbakan Yıldırım şehidin babasıyla görüştü



Eker, daha sonra beraberindekilerle merkez Kayapınar ilçesindeki Bediüzzaman Cami Taziye Evi'nde sivil memur Cengiz Tekin'in ailesini ziyaret etti.



Telefonla Başbakan Binali Yıldırım ile görüşen Eker, daha sonra telefonu şehit Tekin'in babası Musa Tekin'e verdi. Başbakan Yıldırım, şehit babasına başsağlığı dileklerini iletti.



Musa Tekin, "Başbakanımız başsağlığı diledi, acımızı paylaştı. Derdimize ortak oldu. Ciğerimiz yanıyor." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesine geçen Eker, burada kurulan alüminyum ve bazı iplik fabrikalarında incelemelerde bulundu.