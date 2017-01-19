Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polis, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit oldu.
Merkez Sur ilçesi Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında 16 Ocak'ta polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit düştü.
Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat döküm alanında 16 Ocak'ta çevre güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında Sadi Tanoğlu Köyü Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye PKK'lı teröristlerce, önceden tuzaklanan patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırıda 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis ise yaralanmıştı.
Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Diyarbakır'daki Terör Saldırısı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polis, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit oldu.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polis, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit oldu.