Diyarbakır'daki Terör Saldırısı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, Sur ilçesinde 4 polisin şehit düştüğü ve 2 polisi yaralandığı terör saldırısına ilişkin, "Diyarbakır halkı, Diyarbakır isminin terörle anılmasına tahammül etmemektedir. Diyarbakır halkı olarak teröre karşı sesimizi yükseltiyoruz ve teröre 'Edi bese-artık yeter' diyoruz." dedi.



Dicle Üniversitesi yerleşkesi içinde patlamanın olduğu Sadi Tanoğlu Köyü Mezarlığı'na beraberinde bir grup partili ile gelen Akar, karanfil bıraktı, dua etti. Grup, saldırıya tepki göstererek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "kahrolsun PKK" sloganları attı.



AK Parti İl Başkanı Akar, burada yaptığı konuşmada, şehitleri anmak ve terörü lanetlemek için geldiklerini bildirdi.



Saldırının Diyarbakırlıların yüreğine ateş düşürdüğünü belirten Akar, şöyle konuştu:



"Acılı ailelerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu sabah ailelerin acılarına ortak olduk. Şehitlerimizi uğurladık. Diyarbakır, isminin terörle anılmasına Diyarbakır halkı tahammül etmemektedir. Diyarbakır halkı olarak biz teröre karşı sesimizi yükseltiyoruz ve teröre 'Edi bese-Artık yeter' diyoruz."



Diyarbakır isminin terörle ve şiddetle anılmasını istemediklerini vurgulayan Akar, "Patlamanın olduğu yerde bir türbe var. İnsanlar buraya dua etmeye geliyor. Böyle bir yerde, buranın güvenliğini sağlamak üzere burada bulunan kardeşlerimize bir saldırı gerçekleşti." ifadesini kullandı.



"Buna müsaade etmeyeceğiz"



Akar, Diyarbakır il merkezi ve ilçelerinde son dönemde gerçekleştirilen teröre tepki yürüyüşlerine işaret ederek, şu görüşlere yer verdi:



"Diyarbakır'a yatırımcılar ve turizmciler gelsin, bu makus tarihini yensin istiyoruz. Bu konuda AK Parti hükumetinin çok kapsamlı projeleri var. Sur'da ihya ve inşa projesi yapılıyor. Sur'dan ayırlan vatandaşlarımız yakında evlerine kavuşacaklar. Hükumetimiz Diyarbakır gençlerine istihdam sağlamak için projeler hayata geçirmeye çalışıyor. Buranın insanı artık terör ve şiddeti istemiyor. Birileri hala bizim kanla, şiddetle ve terörle anılmasını istiyor. Diyarbakır olarak buna müsaade etmeyeceğiz."



Akar, Diyarbakır halkının teröre karşı sesini daha fazla yükseltmesini isteyerek, "Çünkü söz konusu olan hepimizin geleceğidir. Türkiye hepimizin ülkesi ve hepimizin içinde bulunduğu gemidir. Biz hep beraber kalkınmış ve zenginleşmiş bir ülkede beraber yaşayacağız. Kimse bizi bu hedeften uzaklaştıramaz." dedi.



Olay



Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat döküm alanında dün çevre güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Tanoğlu Köyü Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcı infilak ettirmiş, patlamada 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis ise yaralanmıştı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.