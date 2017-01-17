Diyarbakır'daki Terör Saldırısı

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 4 polis memurunun şehit düştüğü, 2 polisin yaralandığı bombalı saldırıyı kınadı.



Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, hain terör örgütünün çirkin ve karanlık yüzünü gün bir kez daha gösterdiğini belirtti.



Diyarbakır'da tuzaklanmış bombanın patlatılması sonucu 4 polisin şehit düştüğünü 2 polisin de yaralandığını anımsatan Tosun mesajında şunlara yer verdi:



"Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu hain saldırıyı gerçekleştiren hainleri bir kez daha lanetliyorum.



Adı her ne olursa olsun ülkemizin birliğini, kardeşliğini ve huzurunu bozmak için çaba sarf eden bu hain terör örgütleri ve onların uzantıları, içte ve dıştaki destekçileri er geç hak ettikleri cezayı görecekler ve adalet önünde hesap vereceklerdir. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve huzurumuzu hiçbir terör örgütü ve uzantıları bozamayacaklardır."