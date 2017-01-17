Diyarbakır'daki Terör Saldırısı

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, dün Diyarbakır'da yapılan terör saldırısını kınayarak, şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.



Toprak, mesajında, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çevik kuvvet polis ekibine düzenlenen bombalı saldırıda 4 polisin şehit olduğunu 2 polisin de yaralandığı haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.



Milletin geleceğine yön verecek adımların atıldığı bu günlerde, böyle hain ve sinsice saldırıların yapılmasının oldukça manidar olduğuna dikkati çeken Başkan Toprak mesajında şunlara yer verdi:



"15 Temmuz darbe girişimi ile amaçlarına ulaşamayanlar, Türkiye ekonomisi üzerindeki planlarının da tutmayacağını anlayınca terör silahına bir kez daha sarılmışlardır.

Saldırıların amacı, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yöneliktir.



Şerden, kandan ve kaostan beslenenler asla emellerine ulaşamayacaklardır.

Ülkemizin neresinde olursa olsun huzurumuzu bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde daha çok birbirimize kenetlenme ve vatanımıza sahip çıkma günüdür. "