Diyarbakır'daki Terör Saldırısı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memurlarından Ali Sevim'in naaşı, uçakla memleketi Eskişehir'e getirildi.



Hasan Polatkan Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılanan uçaktan, şehit Sevim'in naaşı meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına kadar taşındı.



Bu sırada şehidin işitme engelli anne ve babası Eyüp ve Fatma ile kardeşi Seyit Sevim, Diyarbakır'dan eşinin naaşıyla Eskişehir'e gelen ve kucağında 9 aylık Eyüphan adlı bebeğini taşıyan Demet Sevim'le kucaklaştı, birbirlerini teskin etmeye çalıştı. Daha sonra Eyüphan bebeği ailenin bir yakını kucağına alarak tören alanına götürdü.



Şehit Sevim'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Güneykaya, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve öteki ilgililerin katıldığı törende, duygusal anlar yaşandı.



İkindi vakti Reşadiye Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verilecek şehidin naaşı, Yunus Emre Devlet Hastanesi İkieylül Hizmet Binası morguna götürüldü.