Diyarbakır'daki Terör Saldırısı

Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor ile TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 4 polis memurunun şehit düştüğü, 2 polisin yaralandığı bombalı saldırıyı kınadı.



Adanaspor'un "Terörü lanetliyoruz" başlığıyla yayımladığı kınama mesajında, saldırının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Hain saldırıda hayatını kaybeden şehit polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, emniyet teşkilatınü ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize geçmiş olsun dileriz." ifadesi kullanıldı.



Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada da saldırı kınanarak, şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.