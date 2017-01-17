Diyarbakır'daki Terör Saldırısı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 4 polis memurunun şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı bombalı terör saldırısını kınadı.



Gündoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır'da fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine karşı düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan Eskişehirli polis memuru Ali Sevim'e Allah'tan rahmet diledi.



Şehit polis memuru Sevim'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Gündoğan, herkesi kahreden alçak terör saldırısını lanetledi.



Gündoğan, katillerin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarını kaydetti.