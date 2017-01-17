Diyarbakır'daki Terör Saldırısı

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 4 polis memurunun şehit düştüğü, 2 polisin yaralandığı bombalı saldırıyı kınadı.



Çelik, yazılı açıklamasında, Diyarbakır'daki hain saldırıda Eskişehir'in evladı polis memuru Ali Sevim'in şehit olduğu haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrendiğini belirtti.



Vali Çelik, şunları kaydetti:



"Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik yapılan bu hain terör saldırısını büyük bir nefretle kınıyor, saldırı sonucu hayatını kaybeden Eskişehir'in evladı polis memuru şehit Ali Sevim'e Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, yakınlarına ve Eskişehir halkına başsağlığı temenni ediyorum."



Eskişehirspor ve Nesine.com Eskişehir Basket kulüpleri de şehit polis memuru Ali Sevim'e Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyerek, saldırıyı kınadı.