Diyarbakır'daki Terör Saldırısı

Diyarbakır'da 2008 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 7 vatandaş anıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kendilerine koydukları hedeflere ulaşmak, hayallerini gerçekleştirmek adına okul dışında kalan zamanlarını da dershaneye ayıran öğrencilerin ve bir öğrenci velisinin 3 Ocak 2008'de yapılan terör saldırısı sonucu hayatını kaybettiği anımsatıldı.



Milletin dirliğini, düzenini bozmak, gönülden gönülle kurulmuş olan köprüleri yıkmak ve kardeşler arasına nifak tohumları sokma amacına hizmet edenlerin bu tür saldırılar ile varlıklarını hissettirmeye çalıştıkları kaydedilen açıklamada, "Yüreklerde örülen, birlik ve beraberliğe olan inanç duvarını güçlendirilen maneviyata, hiç kimsenin en ufak bir zarar vermesine izin verilmeyecektir. Bu tür yollara başvurarak ülkemizi kaos ortamına götürmeyi, milletimizi birbirine düşürmeyi, kardeşi kardeşe düşman etmeyi amaçlayanlar hiçbir zaman muvaffak olamayacaklardır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan hain saldırının yıl dönümü olması münasebetiyle, saldırıda hayatını kaybeden eğitim şehitleri Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Sürer, Ferhat Mutlu, Engin Taşkın ile öğrenci velisi Cengiz Kaya'ya ve farklı tarihlerde şehit olan eğitim çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, vatanın bekası için maneviyata uğurladıkları tüm şehitlerinin hatıraları önünde saygıyla eğildikleri aktarıldı.



Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan özel bir dershanenin önünde, askeri servis aracına yönelik yapılan terör saldırısı sonucu 6'sı dershane öğrencisi olmak üzere 7 vatandaş hayatını kaybetmişti.