Diyarbakır'daki Terör Operasyonu
Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan DBP'li Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Munzur tutuklandı.
Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan DBP'li Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Munzur tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK adına vatandaşlardan, iş adamlarından sözde "vergilendirme" adı altında haraç toplanılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Munzur tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.