Diyarbakır'daki Terör Operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 7'nci Kolordu Komutanlığı sorumluluğunda Lice'de düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.



Teröristin silahına el konulurken, bir sığınak kullanılmaz hale getirildi.



Operasyonda, bir kalaşnikof tüfek, bir RPG-7 roketatar ve 4 mühimmatı, 6 tabanca, bir av tüfeği, bin 78 muhtelif fişek, bir silah dürbünü, 5 el yapımı patlayıcı, bombalı saldırıda kullanılacağı değerlendirilen 3 araç, 14 ton 933 kilogram esrar ile çok sayıda yaşam, giyim ve ilk yardım malzemesi ve elektronik gereçler ele geçirildi.