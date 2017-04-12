Diyarbakır'daki Saldırıyı PKK Üstlendi
Diyarbakır'da dün biri polis üç kişinin şehit olmasına neden olan saldırı PKK terör örgütü üstlendi.
Diyarbakır'da dün biri polis üç kişinin şehit olmasına neden olan saldırı PKK terör örgütü üstlendi.
Kaynak: Dunya.com
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