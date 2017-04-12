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Diyarbakır'daki Saldırıyı PKK Üstlendi
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Diyarbakır'daki Saldırıyı PKK Üstlendi

Diyarbakır'da dün biri polis üç kişinin şehit olmasına neden olan saldırı PKK terör örgütü üstlendi.

Diyarbakır'daki Saldırıyı PKK Üstlendi

Diyarbakır'da dün biri polis üç kişinin şehit olmasına neden olan saldırı PKK terör örgütü üstlendi.

Kaynak: Dunya.com

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Kürdistan İşçi Partisi, Diyarbakır, P.K.K., Polis, Terör, Şehit, PKK
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