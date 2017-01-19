Diyarbakır'daki Saldırıda Yaralanan Bir Polis Daha Şehit Oldu (2)

ŞEHİT POLİS YARIN UĞURLANACAK



Dicle Üniversitesi kampusu içerisindeki hafriyat alanında, 16 Ocak'ta meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Demir için yarın uğurlama töreni düzenlenecek.



Diyarbakır Valiliği'nce konuya ilişkin yazılı açıklamada şöyle denildi:



"16.01.2017 günü saat 16.30 sıralarında Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanı içerisinde görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan Polis Memuru Furkan Demir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybederek 19.01.2017 günü şehit olmuştur. Şehit Polis Memuru Furkan Demir için 20.01.2017 günü saat.09.00'da Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası önünde tören düzenlenecektir."