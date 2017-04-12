Diyarbakır'daki Saldırıda 30 Metre Tünel Kazıldığı Tespit Edildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün Bağlar ilçesinde bulunan ek yerleşkesine dün teröristlerce yapılan bombalı saldırıda, RDX, TNT, Amonyum Nitrat ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcı kullanıldığı belirlenirken, 30 metre tünel kazıldığı tespit edildi. Saldırının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 5'i olayla doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen, 177 şüpheli gözaltına alındı.



Diyarbakır Valiliği, Emniyet Müdürlüğünün Bağlar ilçesi Emek ile Hatboyu Caddeleri arasında kalan ek yerleşkesine dün teröristlerce yapılan ve 1'i polis, 2'si sivil memur, 3 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde dün saat 10.47'de sebebi henüz belli olmayan bir patlamanın meydana geldiğine ve olayda 1 sivil personelin şehit düştüğüne ilişkin valilikçe duyuru yapıldığı anımsatıldı.



Patlama sonrası yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında 2 polis memuru ile 1 sivil personelin kaldığının anlaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, "AFAD ekipleri koordinesinde UMKE, 112, itfaiye ve emniyet birimlerimizce gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde saat 12.20'de enkaz altında kalan 1 polis memuruna ulaşılmış, hemen hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanmış ve tedavi sonucu taburcu olmuştur. AFAD koordinesinde gerçekleştirilen uzun süre yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde enkaz altında kalan sivil personele saat 17.50 sıralarında, diğer polis memurumuza ise 23.15 sıralarında ulaşılmıştır. Yaşanan olay sonucunda 1'i polis, 2'si sivil personel olmak üzere toplam 3 emniyet personelimiz şehit düşmüştür. Patlamada yaralanan 1'i polis, 3'ü sivil vatandaş olmak üzere toplam 4 yaralımızın tedavileri çeşitli hastanelerde devam etmektedir" denildi.



30 metre tünel kazılmış



Konuyla ilgili yapılan araştırmada, Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından, Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine doğru yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünel kazıldığının belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapılan kriminal inceleme sonucu RDX, Amonyum Nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton olduğu değerlendirilen patlayıcı yerleştirildiği ve zaman ayarlı düzenek ile patlamanın gerçekleştirildiği tespit edilmiştir."



177 şüpheli gözaltına alındı



Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayla doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığının da kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Ayrıca, Terörle mücadele kapsamı çerçevesinde, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile terör örgütü ile iltisakı olduğu değerlendirilen, 12.04.2017 tarihi saat 12.00 itibariyle 172 şüpheli daha gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin soruşturma işlemleri devam etmektedir.



Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadeleye kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edilecektir." - DİYARBAKIR