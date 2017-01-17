Diyarbakır'daki Polise Yönelik Saldırı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi.



Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Trabzon Havalimanına getirilen Özcan'ın naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Garnizon Komutanı Jandarma Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluş müdürlerince karşılandı.



Şehidin eşi Semra ile 1,5 yaşındaki kızı Umay Mina Özcan, cenazeyle aynı uçakta geldi.



Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada, şehit Özcan'ın annesi Gülşen, babası Ali ve kardeşi Berat Özcan gözyaşlarına hakim olamadı.



Şehidin eşi Semra Özcan ise "Kurban olurum sana, seni benden aldılar. Nur yüzlüm." sözleriyle gözyaşı döktü.



Şehit Özcan'ın cenazesi, cenaze nakil aracıyla Maçka ilçesine götürüldü. Eşi Özcan da cenazenin yanından ayrılmak istemeyince aynı araca bindi.



Şehit Miraç Kadir Özcan'ın cenazesi, ilçeye bağlı Gürgenağaç Mahallesi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından, aynı yerde bulunan aile mezarlığında defnedilecek.