Diyarbakır'daki Polise Yönelik Saldırı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesinde, polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Şenali Ocak'ın İzmir'deki baba evinde yas var.



Ocak'ın şehadet haberi, Çiğli ilçesi İnönü Mahallesi'nde oturan babası Mehmet Ali Ocak'a yetkililerce verildi.



Acı haberi alan baba fenalık geçirdi. Ayakta durmakta zorluk çeken baba Mehmet Ali Ocak "Keşke senin yerine ben öleydim" diyerek ağladı.



Şehit Ocak'ın üç yıllık evli olduğu ve bir erkek çocuk babası olduğu öğrenildi.



Şehidin baba evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, şehidin yakınları kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.



Şehit Ocak'ın cenazesinin yarın Çiğli Cemevi'nden kaldırılacağı belirtildi.



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında, polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırıda 4 polis şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı.