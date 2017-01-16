Diyarbakır'daki Polise Yönelik Saldırı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Ali Sevim'in (32) memleketi Eskişehir'deki babaevi yasa büründü.



PKK'lı teröristlerce, önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Ali Sevim'in şehadet haberi, Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak'ta tek katlı evde yaşayan işitme engelli anne-baba Eyüp ile Fatma Sevim'e, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından, şehidin kardeşi Seyit Sevim'in işaret dili tercümesi yardımıyla verildi.



Eşi ile oğlunun Diyarbakır'da olduğu bildirilen şehidin, anne ve babasının evine polis ekiplerince Türk bayrağı asıldı.



Evli ve 9 aylık bir çocuk babası şehit Ali Sevim'in cenazesinin, yarın Eskişehir'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.